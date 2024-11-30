Экс-вратарь «ПСЖ» Мутье: «За исключением ошибки Сафонова, я не вижу отличий от Доннаруммы»

Экс-голкипер «ПСЖ» Жан-Мишель Пуатье после победы «Баварии» над парижской командой (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов высказался о конкуренции между вратарями Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Вратари — это про доверие. Я всегда говорил, что в команде нужен номер 1 и номер 2, иначе у вас будут два плохих вратаря. Вратарь — это действительно особая позиция. Он — барометр команды, он может успокоить своих партнеров или ввести их в полную панику, если его лихорадит и он сомневается

Я считаю, что нужно сделать выбор на старте сезона и придерживаться его, если только основной полностью не травмируется. Что касается матча с «Баварией», кроме ошибки Сафонова, я не вижу отличий от того, что сделал бы Доннарумма. Он не Дассаев», — цитирует L'Equipe Мутье.

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, пропустил 3 гола и трижды сыграл на ноль.