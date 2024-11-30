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Экс-вратарь «ПСЖ» Мутье: «За исключением ошибки Сафонова, я не вижу отличий от Доннаруммы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Экс-голкипер «ПСЖ» Жан-Мишель Пуатье после победы «Баварии» над парижской командой (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов высказался о конкуренции между вратарями Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Вратари — это про доверие. Я всегда говорил, что в команде нужен номер 1 и номер 2, иначе у вас будут два плохих вратаря. Вратарь — это действительно особая позиция. Он — барометр команды, он может успокоить своих партнеров или ввести их в полную панику, если его лихорадит и он сомневается

Я считаю, что нужно сделать выбор на старте сезона и придерживаться его, если только основной полностью не травмируется. Что касается матча с «Баварией», кроме ошибки Сафонова, я не вижу отличий от того, что сделал бы Доннарумма. Он не Дассаев», — цитирует L'Equipe Мутье.

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, пропустил 3 гола и трижды сыграл на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма и&nbsp;Матвей Сафонов. Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым. Итальянец недоволен отношением Луиса Энрике
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Ланс» на выезде переиграл «Реймс»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
7
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
8
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 12 3 4 5 21-24 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Сент-Этьен 12 4 1 7 11-25 13
14
 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
15
 Ренн 12 3 2 7 13-19 11
16
 Нант 12 2 4 6 14-19 10
17
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18
 Монпелье 12 2 1 9 11-32 7
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29.11 22:45
Реймс – Ланс
 0 : 2
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 - : -
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 - : -
1.12 19:00
Гавр – Анже
 - : -
1.12 19:00
Лион – Ницца
 - : -
1.12 19:00
Тулуза – Осер
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Марсель – Монако
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Марко Асенсио

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