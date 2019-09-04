Жан-Кевин Огюстен: «У меня были переговоры с «Ниццей», но я рад оказаться в «Монако»

Новичок «Монако» Жан-Кевин Огюстен признался, что постарается быть готовым к первому матчу в чемпионате Франции после паузы на игры сборных. Также он отметил, что мог перейти в «Ниццу» этим летом.

— Это правда, что у меня были переговоры с «Ниццей» этим летом, но сегодня я очень рад быть в «Монако», — цитирует пресс-служба клуба Огюстена. — Для меня это отличный шанс прийти в норму. Фалькао — отличный игрок, но я не думаю, что пришел сюда, чтобы заменить его. Хочу помочь команде и хорошо провести сезон. Для команды очень важно иметь несколько нападающих.

Я играл в «ПСЖ», но быстро ушел. Я учился на своих ошибках, и благодаря этому осознаю, что хорошо и что плохо. Физически чувствую себя хорошо, буду работать во время паузы на игры сборных, чтобы быть готовым к ближайшему матчу.

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