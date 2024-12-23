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Сегодня, 19:30

Заварзин считает, что в следующем сезоне Сафонов будет основным вратарем «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Бывший президент премьер-лиги Юрий Заварзин оценил игру Матвея Сафонова за «ПСЖ».

— В любой команде футболист должен пройти период адаптации. Во Франции есть своя специфика. Весь сезон Сафонов будет адаптироваться к новой команде. Например, Головин в «Монако» поначалу тоже был никем, а потом разыгрался, почувствовал уверенность. У Сафонова будет то же самое.

— Может ли Сафонов стать основным голкипером «ПСЖ»?

 — У него есть все данные для этого. Нужно только время. В следующем сезоне он будет первым номером в «ПСЖ». Матвею нужно почувствовать свои силы, — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Сафонов перешел в «ПСЖ» минувшим летом и подписал контракт до лета 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Юрий Заварзин
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Чанов заявил, что тренерам «ПСЖ» пора определиться, кто номер один — Доннарумма или Сафонов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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