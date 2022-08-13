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Сегодня, 17:12

Защитник «Зальцбурга» Менса перешел в «Осер»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Гидеон Менса.
Фото ФК «Осер»

Защитник «Зальцбурга» Гидеон Менса перешел в «Осер», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение ганского футболиста с новой командой рассчитано на три сезона.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник выступал за «Бордо» на правах аренды. Игрок провел 23 матча в чемпионате Франции сезона-2021/22, и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.aja.fr/gideon-mensah-est-auxerrois

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