Защитник «Зальцбурга» Менса перешел в «Осер»

Защитник «Зальцбурга» Гидеон Менса перешел в «Осер», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение ганского футболиста с новой командой рассчитано на три сезона.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник выступал за «Бордо» на правах аренды. Игрок провел 23 матча в чемпионате Франции сезона-2021/22, и отдал 2 результативные передачи.