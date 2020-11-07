Защитник «Сошо» дисквалифицирован на 4 матча за укус соперника
Дисциплинарный комитет наказал полузащитника «Сошо» Уссейну Тиуна. После матча 7-го тура второй французской лиги 26-летний француз укусил за щеку вратаря «Валансьена» Жерома Приора. За такое поведение он получил четырехматчевую дисквалификацию.
Стоит отметить, что после игры в интервью Тиун заявил, что не кусал соперника и обвинил вратаря в оскорблениях на расовой почве.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.