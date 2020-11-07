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Защитник «Сошо» дисквалифицирован на 4 матча за укус соперника

06:37
Жером Приор (справа). Фото Twitter
Жером Приор (справа). Фото Twitter
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Дисциплинарный комитет наказал полузащитника «Сошо» Уссейну Тиуна. После матча 7-го тура второй французской лиги 26-летний француз укусил за щеку вратаря «Валансьена» Жерома Приора. За такое поведение он получил четырехматчевую дисквалификацию.

Стоит отметить, что после игры в интервью Тиун заявил, что не кусал соперника и обвинил вратаря в оскорблениях на расовой почве.

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