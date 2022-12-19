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Сегодня, 01:43

Защитник Сарр может досрочно вернуться в «Челси» из аренды в «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Маланг Сарр может вернуться в «Челси» из «Монако» уже в зимнее трансферное окно, сообщает TMW.

Сарр отметился только пятью появлениями в стартовом составе «Монако», куда он был отправлен на этот сезон в аренду, в рамках лиги 1 и Лиги Европы.

Эта ситуация не устраивает футболиста который теперь готов досрочно прервать свою аренду. Однако в «Челси» тогда снова отправят 23-летнего француз в аренду, но уже в другой клуб.

«Он не так много играет в «Монако», и он слегка расстроен, потому что он ушел из «Челси», чтобы играть больше. Давайте посмотрим, отпустят ли они его в январе.

«Торино» хотело его минувшим летом, а «Милан» давно следит за ним», — сообщил агент игрока Федерико Пасторелло.

ФК Монако
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
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 Нант 15 2 7 6 17-24 13
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Лорьян – Монпелье
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Терем Моффи

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ПСЖ

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И К Ж
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