Защитник «ПСЖ» заразился коронавирусом
13:10
Защитник «ПСЖ» Колен Дагба заразился коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.
По данным источника, 22-летний француз отправился на самоизоляцию и будет придерживаться всех требований медицинского протокола.
В нынешнем сезоне лиги 1 Дагба провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
Colin Dagba est confirm? positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire appropri?.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 12, 2021
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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