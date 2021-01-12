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Защитник «ПСЖ» заразился коронавирусом

13:10
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Защитник «ПСЖ» Колен Дагба заразился коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.

По данным источника, 22-летний француз отправился на самоизоляцию и будет придерживаться всех требований медицинского протокола.

В нынешнем сезоне лиги 1 Дагба провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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