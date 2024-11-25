Защитник «ПСЖ» Кимпембе попал в заявку на матч впервые с февраля 2023 года

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе попал в заявку команды на матч впервые с февраля 2023 года.

Француз пропустил 638 дней из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, полученной во время матча 25-го тура лиги 1 против «Марселя» (3:0) в сезоне-2022/23. 29-летний игрок включен в заявку ПСЖ на предстоящий матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 26 ноября (начало — в 23:00 мск).

Также в заявку парижан вернулся нападающий Гонсалу Рамуш, который не играл с минувшего августа.

29-летний Кимпембе является воспитанником «ПСЖ». Он выступает за основной состав клуба с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года.