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Защитник «ПСЖ» Кимпембе попал в заявку на матч впервые с февраля 2023 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе попал в заявку команды на матч впервые с февраля 2023 года.

Француз пропустил 638 дней из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, полученной во время матча 25-го тура лиги 1 против «Марселя» (3:0) в сезоне-2022/23. 29-летний игрок включен в заявку ПСЖ на предстоящий матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 26 ноября (начало — в 23:00 мск).

Также в заявку парижан вернулся нападающий Гонсалу Рамуш, который не играл с минувшего августа.

29-летний Кимпембе является воспитанником «ПСЖ». Он выступает за основной состав клуба с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: УЕФА
Преснель Кимпембе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
7
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
8
 Реймс 12 5 3 4 20-16 18
9
 Ланс 12 4 5 3 13-12 17
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 12 3 4 5 21-24 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Сент-Этьен 12 4 1 7 11-25 13
14
 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
15
 Ренн 12 3 2 7 13-19 11
16
 Нант 12 2 4 6 14-19 10
17
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18
 Монпелье 12 2 1 9 11-32 7
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Ренн – Сент-Этьен
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Брест – Страсбур
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ПСЖ – Нант
 - : -
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 - : -
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