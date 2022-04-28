Защитник «ПСЖ» Кимпембе попал в сферу интересов «Челси»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе попал в сферу интересов «Челси», утверждает Goal.

Лондонский клуб после потери Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, которые летом покинут клуб, находится в поисках центрального защитника.

Главный тренер «синих» Томас Тухель хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «ПСЖ».

Контракт 26-летнего французского защитника с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Кимпембе провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.