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Защитник «ПСЖ» Кимпембе ценой травмы в одиночку прервал атаку четверых соперников. Видео подката

12:30
Преснель Кимпембе. Фото AFP
Преснель Кимпембе. Фото AFP
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе получил травму в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:0). Он был заменен в конце второго тайма.

Кимпембе получил травму, останавливая опасную атаку соперника. Футболисты «Лилля» убегали вчетвером против одного игрока «ПСЖ», но тот пошел в жесткий подкат и в последний момент успел выбить мяч.

По информации L'Equipe, 25-летний футболист пропустит около трех недель из-за повреждения. В текущем сезоне Кимпембе провел 16 матчей за парижан.

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