Защитник «ПСЖ» Хакими попал в сферу интересов «Челси»

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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Англии. На игрока претендует лондонский «Челси», сообщает Daily Mail.

23-летний игрок в этом сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

Сообщалось, что летом он покинет «ПСЖ» из-за плохих отношений с южноамериканцами клуба.

Игрок уже арендовал себе частный самолет для быстрых передвижений по Европе.