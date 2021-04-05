Защитник «ПСЖ» Флоренци заразился коронавирусом

Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, 30-летний итальянец изолирован от команды. Футболист пробудет на карантине пока не сдаст отрицательный тест на Covid-19. Ранее коронавирус также был выявлен у хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Оба итальянца пропустят матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

В среду, 7 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).