Хакими — об обвинениях в изнасиловании: «Я спокоен и сосредоточен на футболе»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими признался, что не переживает из-за обвинений в изнасиловании.

1 августа сообщалось, что прокуратура Нантера (Франция) потребовала предъявить футболисту уголовное обвинение в изнасиловании. В 2023 году 24-летняя девушка заявила, что приехала к Хакими домой после знакомства в соцсетях, где защитник «ПСЖ», по ее словам, совершил в ее отношении насильственные действия. Если футболиста признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

«Я спокоен. Люди, которые меня знают, это понимают. Как я уже говорил, я сосредоточен на самом важном в моей жизни: семье и футболе. А потом, как я уже говорил, правда откроется», — цитирует Хакими RMC Sport.

Хакими выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Вместе с парижанами он стал победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции и трехкратным победителем Суперкубка страны.