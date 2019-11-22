Защитник «Партизана» Павлович пройдет медобследование в «Монако»

Защитник «Партизана» Страхиня Павлович близок к тому, чтобы стать игроком «Монако». 18-летний серб пройдет медосбледование для французского клуба, сообщает Sportski Zurnal.

Ранее появлялась информация, что представители клубов уже провели переговоры по поводу трансфера. Сумма сделки составит около 12 миллионов евро.

Защитник в текущем сезоне провел 24 матча за «Партизан» в текущем сезоне и забил один мяч при двух голевых передачах.

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