Защитник «Партизана» Павлович близок к переходу в «Монако»
09:12
Защитник «Партизана» Страхиня Павлович близок к тому, чтобы стать игроком «Монако», сообщает Telegraf.rs.
По данным источника, представители клубов встретились и провели переговоры по поводу трансфера. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро+бонусы.
18-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча за «Партизан» в текущем сезоне и забил один мяч при двух голевых передачах.
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