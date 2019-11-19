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Защитник «Партизана» Павлович близок к переходу в «Монако»

09:12
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Защитник «Партизана» Страхиня Павлович близок к тому, чтобы стать игроком «Монако», сообщает Telegraf.rs.

По данным источника, представители клубов встретились и провели переговоры по поводу трансфера. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро+бонусы.

18-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча за «Партизан» в текущем сезоне и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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