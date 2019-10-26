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Защитник «Нанта» Фабиу выбыл до конца сезона

01:21
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Защитник «Нанта» Фабиу не смог доиграть матч 11-го тура чемпионата Франции против «Монако». Бразильца унесли с поля на носилках. По словам главного тренера «канареек» Кристиана Гуркюффа, в этом сезоне он больше не выйдет на поле.

— «Нант» потерял Фабиу до конца сезона, — цитирует L'Equipe Гуркюффа. — Это большой удар для него, и для клуба, потому что он хороший парень и футболист.

Нант — Монако

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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