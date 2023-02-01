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Сегодня, 10:21

Защитник «Монако» Вандерсон: «Мне очень повезло оказаться в таком великом клубе»

Мария Гусева
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Защитник «Монако» Вандерсон рассказал, что хочет продолжать развиваться во французском клубе.

«Каждый профессиональный футболист должен быть требовательным к себе. Я всегда был таким. И те, кто знает меня, это знают. Я хочу упорно работать, чтобы совершенствоваться, потому что знаю, насколько мне повезло оказаться в этом великом клубе. Каждый день на тренировках я прислушиваюсь к советам тренерского штаба, чтобы двигаться вперед и продолжать развиваться», — цитирует пресс-служба клуба Вандерсона.

Защитник перешел в «Монако» в январе 2022 года. Срок контракта 21-летнего бразильца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Вандерсон провел за «Монако» 27 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
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