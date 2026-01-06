Защитник «Монако» Салису получил разрыв крестообразной связки
У защитника «Монако» Мохаммеда Салису диагностировали разрыв передней крестообразной связки в левом колене, сообщила клубная пресс-служба.
«Клуб будет сопровождать Мохаммеда на протяжении всего восстановления и окажет ему полную поддержку», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичную травму получил японский полузащитник «Монако» Такуми Минамино.
26-летний ганец Салису в 18 матчах сезона-2025/26 забил 1 гол. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. За «Монако» футболист играет с сезона-2023/24.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
2
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
3
|Лилль
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
4
|Париж
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|
5
|Монако
|7
|4
|2
|1
|10-6
|14
|
6
|Ренн
|7
|4
|1
|2
|15-14
|13
|
7
|Лорьян
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
8
|Ницца
|8
|3
|2
|3
|8-10
|11
|
9
|Ланс
|7
|3
|1
|3
|14-11
|10
|
10
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|14-10
|9
|
11
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
12
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
13
|Осер
|7
|3
|0
|4
|11-17
|9
|
14
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
15
|Анже
|7
|2
|1
|4
|9-15
|7
|
16
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Труа
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|
18
|Гавр
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|21:45
|Брест – Ницца
|1 : 2
|24.10
|21:45
|Ланс – Париж
|- : -
|25.10
|17:00
|Монако – Лилль
|- : -
|25.10
|19:15
|Анже – Лорьян
|- : -
|25.10
|19:15
|Осер – Ле Ман
|- : -
|25.10
|19:15
|Марсель – Гавр
|- : -
|25.10
|19:15
|Ренн – Страсбур
|- : -
|25.10
|19:15
|Тулуза – Труа
|- : -
|26.10
|22:30
|ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|7
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|5
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1
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