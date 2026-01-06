Защитник «Монако» Салису получил разрыв крестообразной связки

У защитника «Монако» Мохаммеда Салису диагностировали разрыв передней крестообразной связки в левом колене, сообщила клубная пресс-служба.

«Клуб будет сопровождать Мохаммеда на протяжении всего восстановления и окажет ему полную поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичную травму получил японский полузащитник «Монако» Такуми Минамино.

26-летний ганец Салису в 18 матчах сезона-2025/26 забил 1 гол. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. За «Монако» футболист играет с сезона-2023/24.