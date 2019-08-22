Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча

Дисциплинарная комиссия ПФЛ дисквалифицировала защитника «Монако» Рубена Агилара на три матча, один из которых условно. 26-летний француз получил красную карточку в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Метца» (0:3).

Напомним, после первого тура трехматчевую дисквалификацию получил полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас.

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