Дисаси — о матче с «Лорьяном»: «Мы готовимся к очень динамичной игре»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

«Лорьян» — непростой соперник, который имеет свои сильные стороны и умеет ловить соперников на контратаках, — цитирует пресс-служба клуба Дисаси. — Во встрече с «Марселем», которая состоялась в прошлом туре, они наглядно это показали. Мы готовимся к очень динамичной игре, и нужно будет приложить все усилия, чтобы запустить положительную динамику в концовке этого сезона".

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 58 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 45 очков.

Матч «Монако» — «Лорьян» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 18.05 мск.