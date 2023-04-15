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Сегодня, 09:31

Дисаси — о матче с «Лорьяном»: «Мы готовимся к очень динамичной игре»

Мария Гусева
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

«Лорьян» — непростой соперник, который имеет свои сильные стороны и умеет ловить соперников на контратаках, — цитирует пресс-служба клуба Дисаси. — Во встрече с «Марселем», которая состоялась в прошлом туре, они наглядно это показали. Мы готовимся к очень динамичной игре, и нужно будет приложить все усилия, чтобы запустить положительную динамику в концовке этого сезона".

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 58 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 45 очков.

Матч «Монако» — «Лорьян» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 18.05 мск.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be/
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Верратти не сыграет с «Лансом»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
7
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
8
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
9
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
16
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
17
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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14.04 22:00
Тулуза – Лион
 1 : 2
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 - : -
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 - : -
16.04 16:00
Осер – Нант
 - : -
16.04 16:00
Брест – Ницца
 - : -
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 - : -
16.04 18:05
Монако – Лорьян
 - : -
16.04 21:45
Марсель – Труа
 - : -
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Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 11
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Марсель

 8
И К Ж
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Монпелье

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Реймс

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