Защитник «Марселя», повздоривший с Неймаром, сообщил об угрозах убийством от фанатов бразильца

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес признался, что после матча 3-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» ему стали приходить угрозы. В концовке встречи испанец стал участником потасовки, после которой нападающий парижан Неймар заявил о расистских оскорблениях со стороны соперника.

— Не знаю, кто им дал мой телефон, но в мессенджере я получил 2 миллиона сообщений после игры, — цитирует El Transistor Гонсалеса. — Мне и моей семье угрожали смертью. Моя мама владеет магазином, и ей тоже приходят сообщения. Полиция разбирается с этим. Я никуда не выхожу из дома уже месяц.