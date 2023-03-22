Ибраима Конате о назначении Мбаппе капитаном сборной Франции: «Мы единодушны по этому вопросу»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате объяснил, почему доволен решением назначить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе капитаном национальной команды.

«Решает тренер, но я очень доволен выбором. Честно говоря, Килиан Мбаппе это заслужил, и мы единодушны по этому вопросу.

Он заслужил это и выступлением на ЧМ-2022, и игрой за «ПСЖ». И даже его матчами перед чемпионатом мира.

Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами. Я желаю ему успехов, из него получится очень хороший капитан», — цитирует Конате Eurosport.

Предыдущим капитаном сборной был Уго Льорис. 36-летний вратарь завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022 в Катаре.