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Защитник «Лиона» Марселу хочет покинуть клуб из-за конфликта с болельщиком

16:35
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После матча Лиги чемпионов между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) произошла стычка между футболистами и болельщиками французского клуба. Причиной стал обращенный к защитнику Антониу Марселу баннер с изображением осла, призывающий того покинуть клуб, сообщает L'Equipe.

Данный инцидент заставил 32-летнего бразильца рассмотреть вариант со сменой клуба. Агент футболиста Леонардо Шейнкман подтвердил намерения своего клиента.

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