Защитник «Лилля» Йоро отправился в расположение «МЮ» для прохождения медицинского осмотра
Защитник «Лилля» и молодежной сборной Франции Лени Йоро отправился в расположение «Манчестер Юнайтед» в Великобританию, сообщает Athletic.
По данным источника, сторонам осталось согласовать условия личного контракта футболиста.
Ранее «Лилль» и «МЮ» договорились о трансфере 18-летнего футболиста за 62 миллиона евро.
Сам Йоро хотел продолжить карьеру в «Реале», но мадридцы не договорились по сумме компенсации.
Защитник — воспитанник «Лилля». В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча и забил 3 гола.
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