Защитник «Лилля» согласовал контракт с «Ромой»

Защитник «Лилля» Зеки Челик согласовал контракт с «Ромой», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Кроме того, французский клуб сможет получить 15 процентов от будущей перепродажи футболиста.

В ближайшие дни 25-летний игрок сборной Турции пройдет медосмотр для завершения сделки.

В минувшем сезоне Челик провел в составе «Лилля» 40 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.