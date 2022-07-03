Защитник «Лилля» согласовал контракт с «Ромой»
Защитник «Лилля» Зеки Челик согласовал контракт с «Ромой», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Кроме того, французский клуб сможет получить 15 процентов от будущей перепродажи футболиста.
В ближайшие дни 25-летний игрок сборной Турции пройдет медосмотр для завершения сделки.
В минувшем сезоне Челик провел в составе «Лилля» 40 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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|0-0
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
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|Реймс
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13
|Монпелье
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
|0
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
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