Защитник «Лилля» Ботман отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

«Интерес таких клубов — большой комплимент. Я бы соврал, если бы сказал, что мне неинтересен «Ливерпуль», ведь на меня впервые обратили внимание большие клубы. Я мог оказаться там в январе, но я на тот момент провел лишь полгода в «Лилле» и хотел сфокусироваться только на этой команде. После сезона я отправлюсь в отпуск, после которого будет понятно, что произойдет. Мне очень нравится АПЛ, я мечтаю поиграть в этой лиге. Впрочем, мне интересны и серия А, и бундеслига, и ла лига», — приводит The Athletic слова Ботмана.

В сезоне-2020/21 Ботман провел 45 матчей за «Лилль», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего голландца в 28 миллионов евро.