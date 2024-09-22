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Защитник «Ференцвароша» Рамирес: «Сафонов станет первым номером команды «ПСЖ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник венгерского «Ференцвароша» Кристиан Рамирес поделился мнением о перспективах российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я очень рад, что Матвей наконец-то провел первые матчи за «ПСЖ». Уверен, он вытеснит Доннарумму и станет первым номером команды. Он один из лучший вратарей», — сказал Рамирес Sport24.

Рамирес и Сафонов вместе выступали за российский клуб «Краснодар» с 2019 по 2023 год. 21 сентября Матвей провел второй матч за «ПСЖ» — против «Бреста» (1:1). Голкипер пропустил свой первый гол в составе парижан.

Источник: Sport24
Кристиан Рамирес
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
3
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
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21.09 20:00
Ренн – Ланс
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Реймс – ПСЖ
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22.09 16:00
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Анже – Нант
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