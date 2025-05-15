Дайер — о переходе в «Монако»: «Я отдам все ради этого клуба»

Защитник Эрик Дайер обратился к болельщикам «Монако» после объявления о переходе в команду из французской лиги 1.

«Всем привет. Это Эрик Дайер. Мне жаль, что мой французский пока недостаточно хорош, но скоро это изменится. Я очень рад объявить, что присоединюсь к «Монако» летом. Я с нетерпением жду начала, возможности надеть эту футболку и встречи с одноклубниками и всеми вами на стадионе «Луи II». Я отдам все ради этого клуба», — написал футболист в своих соцсетях.

14 мая стало известно, что 31-летний Дайер подписал контракт с «Монако» на три года. Ранее защитник покинул «Баварию» в качестве свободного агента.