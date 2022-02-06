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Сегодня, 17:49

Менье: «Холанну нужна команда для достижения результата, тогда как у Мбаппе это врожденное»

Защитник «Боруссии» Менье сравнил одноклубника Холанна с партнером по сборной Франции Мбаппе
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Франции Тома Менье сравнил одноклубника Эрлина Холанна с партнером по национальной команде Килианом Мбаппе.

«У Холанна и Мбаппе разный стиль, — приводит слова Менье L'?quipe. — Хотя общие характеристики тоже есть: невероятная скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Килиан лучше».

По словам защитника, Холанн — чистый нападающий.

«Эрлин не тот парень, которого можно поставить на позицию семерки или одиннадцатого номера. Он типичная девятка. Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. У Мбаппе есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола. Холанн тоже станет очень хорошим футболистов. Разница в том, Холанну нужна команда для достижения результата, тогда как у Мбаппе это врожденное», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». На счету 23-летнего Мбаппе 19 голов и 16 передач в 29 встречах за «ПСЖ».

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона 1
Атлетико 1
1-й тайм

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Килиан Мбаппе
Тома Менье
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Валенсия
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Неделя

«Лорьян» дома обыграл «Ланс»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
5
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
6
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
7
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
19
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 2 : 0
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
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