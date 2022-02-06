Менье: «Холанну нужна команда для достижения результата, тогда как у Мбаппе это врожденное»

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Франции Тома Менье сравнил одноклубника Эрлина Холанна с партнером по национальной команде Килианом Мбаппе.

«У Холанна и Мбаппе разный стиль, — приводит слова Менье L'?quipe. — Хотя общие характеристики тоже есть: невероятная скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Килиан лучше».

По словам защитника, Холанн — чистый нападающий.

«Эрлин не тот парень, которого можно поставить на позицию семерки или одиннадцатого номера. Он типичная девятка. Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. У Мбаппе есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола. Холанн тоже станет очень хорошим футболистов. Разница в том, Холанну нужна команда для достижения результата, тогда как у Мбаппе это врожденное», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». На счету 23-летнего Мбаппе 19 голов и 16 передач в 29 встречах за «ПСЖ».