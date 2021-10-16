Защитник «Анже» раскритиковал арбитра матча с «ПСЖ» и ВАР

Защитник «Анже» Ромен Тома после поражения от «ПСЖ» (1:2) в 10-м туре чемпионата Франции раскритиковал судей. Также он выразил недовольство использованием в футболе системы видеоповторо ВАР. Кильян Мбаппе на последних минутах встречи забил с пенальти.

«Невероятно, что случилось... Проиграть 1:2 — это не то, чего нужно стыдиться, но такое поражение — просто возмутительно. Мы работаем всю неделю, чтобы провести достойный матч, но все не имеет смысла, если так работают судьи. Я устал от этого бизнеса с ВАР. Вложили в него миллионы и даже не знают, как им пользоваться. Это меня раздражает, потому что я увлечен футболом и предан ему, я обращаю внимание на то, что делаю. Икарди фолит, тянет меня за руку, я падаю и судья молчит, а затем максимально стараюсь выиграть позицию, а получаю пенальти. Разочарование!

Прежде чем судья подошел к экрану ВАР, я сказал ему, что это не пенальти. Он получает выгоду от противостояния со мной, чтобы оказаться перед защитниками. Спрашиваю рефери, он мне говорит, что использовал ВАР. Это неправда, это ложь!" - цитирует GFFN Тома.

После первого тайма «Анже» выигрывал у «ПСЖ» (1:0). После перерыва парижане забили два гола. Автором победного мяча стал Кильян Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке встречи.