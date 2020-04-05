Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач «Реймса» Бернар Гонсалес покончил с собой в своем доме, сообщает Le Parisien.

60-летний специалист находился дома с женой на карантине, оба они были заражены коронавирусом. По сведениям издания, Гонсалес покончил с собой именно из-за болезни.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.