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Сегодня, 15:25

Журналист L'Equipe Леклер о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча»

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах вратаря Матвея Сафонова статься первым номером в «ПСЖ».

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ» существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так. Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 4 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
16
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 0
2.11 21:00
Брест – Ницца
 0 : 1
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 0
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 - : -
3.11 22:45
Нант – Марсель
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 5 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

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 6 1 2
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