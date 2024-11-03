Журналист L'Equipe Леклер о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах вратаря Матвея Сафонова статься первым номером в «ПСЖ».

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ» существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так. Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 4 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.