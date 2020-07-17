«Зальцбург» подписал 20-летнего защитника «Лиона»

«Зальцбург» приобрел у «Лиона» защитника Умара Соле, сообщает Twitter австрийского клуба. Контракт с 20-летним игроком подписан до лета 2025 года.

Австрийцы заплатили французам 4,5 миллиона евро и, возможно, заплатят еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также «Лиону» полагается 15 процентов от возможной будущей перепродажи Соле.

Воспитанник «Лаваля» провел 14 матчей во всех турнирах в составе первой команды родного клуба, а вот за «Лион» сыграл лишь 4 встречи.