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27 марта, 17:17

Забарный и Шевалье вошли в пятерку самых подешевевших игроков Лиги 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
Люка Шевалье.
Фото Getty Images

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков французской Лиги 1.

Стоимость футболистов «ПСЖ» Ильи Забарного и Люки Шевалье снизилась на 5 миллионов евро. Они вошли в пятерку самых подешевевших футболистов. 23-летний украинец теперь оценивается в 45 миллионов евро, 24-летний француз — в 30.

Сильнее всех подешевел полузащитник «Марселя» Артур Вермерен, на шесть миллионов — с 28 до 22.

Самые подешевшие футболисты Лиги 1:

  • Артур Вермерен («Марсель») — 22 миллиона (-6 миллионов)
  • Илья Забарный («ПСЖ») — 45 миллионов (-5)
  • Люка Шевалье («ПСЖ») — 30 миллионов (-5)
  • Бенжамен Павар («Марсель») — 15 миллионов (-5)
  • Людовик Блас («Ренн») — 10 миллионов (-5)
  • Мика Биерет («Монако») — 18 миллионов (-4)
  • Тило Керер («Монако») — 15 миллионов (-3)
  • Себастьян Нанаси («Страсбург») — 2 миллиона (-3)
  • Найеф Агер («Марсель») — 20 миллионов (-2)
  • Факундо Медина («Марсель») — 18 миллионов (-2)
Матвей Сафонов.Трансферная стоимость Сафонова выросла на 7 миллионов евро

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Люка Шевалье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Илья Забарный
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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