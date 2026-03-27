Забарный и Шевалье вошли в пятерку самых подешевевших игроков Лиги 1
Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков французской Лиги 1.
Стоимость футболистов «ПСЖ» Ильи Забарного и Люки Шевалье снизилась на 5 миллионов евро. Они вошли в пятерку самых подешевевших футболистов. 23-летний украинец теперь оценивается в 45 миллионов евро, 24-летний француз — в 30.
Сильнее всех подешевел полузащитник «Марселя» Артур Вермерен, на шесть миллионов — с 28 до 22.
Самые подешевшие футболисты Лиги 1:
- Артур Вермерен («Марсель») — 22 миллиона (-6 миллионов)
- Илья Забарный («ПСЖ») — 45 миллионов (-5)
- Люка Шевалье («ПСЖ») — 30 миллионов (-5)
- Бенжамен Павар («Марсель») — 15 миллионов (-5)
- Людовик Блас («Ренн») — 10 миллионов (-5)
- Мика Биерет («Монако») — 18 миллионов (-4)
- Тило Керер («Монако») — 15 миллионов (-3)
- Себастьян Нанаси («Страсбург») — 2 миллиона (-3)
- Найеф Агер («Марсель») — 20 миллионов (-2)
- Факундо Медина («Марсель») — 18 миллионов (-2)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
Новости