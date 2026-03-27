Забарный и Шевалье вошли в пятерку самых подешевевших игроков Лиги 1

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков французской Лиги 1.

Стоимость футболистов «ПСЖ» Ильи Забарного и Люки Шевалье снизилась на 5 миллионов евро. Они вошли в пятерку самых подешевевших футболистов. 23-летний украинец теперь оценивается в 45 миллионов евро, 24-летний француз — в 30.

Сильнее всех подешевел полузащитник «Марселя» Артур Вермерен, на шесть миллионов — с 28 до 22.

Самые подешевшие футболисты Лиги 1:

Артур Вермерен («Марсель») — 22 миллиона (-6 миллионов)

Илья Забарный («ПСЖ») — 45 миллионов (-5)

Люка Шевалье («ПСЖ») — 30 миллионов (-5)

Бенжамен Павар («Марсель») — 15 миллионов (-5)

Людовик Блас («Ренн») — 10 миллионов (-5)

Мика Биерет («Монако») — 18 миллионов (-4)

Тило Керер («Монако») — 15 миллионов (-3)

Себастьян Нанаси («Страсбург») — 2 миллиона (-3)

Найеф Агер («Марсель») — 20 миллионов (-2)

Факундо Медина («Марсель») — 18 миллионов (-2)

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