За каждый забитый гол в эти выходные во Франции будут переведены по 500 евро медработникам

Профессиональная футбольная лига Франции объявила об акции поддержки медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса. За каждый забитый гол в 6-м туре лиги 1 на счет французской федерации больниц будет переведено по 500 евро.

Аналогичная акция пройдет во втором дивизионе Франции, где в эти выходные будет сыгран восьмой тур.

Кроме того, были заменены все логотипы чемпионатов на эмблемы белого цвета во всех социальных сетях в знак солидарности с медработниками.