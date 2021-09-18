За каждый забитый гол в эти выходные во Франции будут переведены по 500 евро медработникам
Профессиональная футбольная лига Франции объявила об акции поддержки медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса. За каждый забитый гол в 6-м туре лиги 1 на счет французской федерации больниц будет переведено по 500 евро.
Аналогичная акция пройдет во втором дивизионе Франции, где в эти выходные будет сыгран восьмой тур.
Кроме того, были заменены все логотипы чемпионатов на эмблемы белого цвета во всех социальных сетях в знак солидарности с медработниками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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