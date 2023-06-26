«Ювентус» может подписать форварда «ПСЖ» Экитике, если Влахович покинет команду

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, итальянская команда может купить француза в том случае, если продаст форварда Душана Влаховича.

Ранее сообщалось, что 21-летним форвардом интересуется «Айнтрахт».

В сезоне-2022/23 Экитике забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 25 миллионов евро.