«Ювентус» и «Севилья» претендуют на форварда «Марселя» Милика

«Ювентус» и «Севилья» интересуются нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, оба клуба хотят арендовать 27-летнего поляка до конца сезона, однако французская команда готова рассмотреть лишь вариант с продажей футболиста.

В сезоне-2021/22 Милик провел 18 матчей за «Марсель», на его счету 9 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.