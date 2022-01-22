«Ювентус» и «Севилья» претендуют на форварда «Марселя» Милика
«Ювентус» и «Севилья» интересуются нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом, сообщает L'Equipe.
По информации источника, оба клуба хотят арендовать 27-летнего поляка до конца сезона, однако французская команда готова рассмотреть лишь вариант с продажей футболиста.
В сезоне-2021/22 Милик провел 18 матчей за «Марсель», на его счету 9 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.
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|21
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|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Труа
|21
|5
|5
|11
|19-29
|20
|
16
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
17
|Клермон Фут
|21
|4
|6
|11
|20-38
|18
|
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|Лорьян
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|16-34
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|21.01
|23:00
|
Лион – Сент-Этьен
|1 : 0
|22.01
|19:00
|
Брест – Лилль
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|22.01
|23:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.01
|15:00
|
Метц – Ницца
|- : -
|23.01
|17:00
|
Анже – Труа
|- : -
|23.01
|17:00
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Бордо – Страсбур
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|23.01
|17:00
|
Клермон Фут – Ренн
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|23.01
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Нант – Лорьян
|- : -
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|
Монпелье – Монако
|- : -
|23.01
|22:45
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ПСЖ – Реймс
|- : -
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
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Жонатан Давид
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Людовик Айорк
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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|
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Димитри Пайет
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Жонатан Клаусс
Ланс
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|И
|К
|Ж
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Йохан Гастьен
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