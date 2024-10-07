Семин: «Головин борется за чемпионство в лиге 1 и играет в Лиге чемпионов — это уже топ-уровень»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал продление контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Продление контракта показывает, что Головина очень ценят в «Монако». Он там чувствует себя комфортно, ему доверяют. Переход в топ-клуб? Сейчас Головин борется за чемпионство в Лиге 1 и играет в Лиге чемпионов — это уже топ-уровень. Иногда не нужно ничего придумывать, если все и так хорошо», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

4 октября пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.