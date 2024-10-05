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Семин: «Головин – это лицо российского футбола в Европе»

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Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин оценил выступления хавбека «Монако» Александра Головина.

В пятницу, 5 октября, 28-летний футболист продлил контракт с «монегасками» до 2029 года.

«Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень.

Стоило ли ему продлевать контракт с «Монако»? Он лучше нас знает на этот вопрос. На мой взгляд ему комфортно в Монако, ему доверяют в команде. Так что решение остаться в «Монако» правильное»,  приводит слова Семина Metaratings.ru.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после 6 туров, набрав 16 очков.

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Юрий Семин
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 Брест 6 2 0 4 8-13 6
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 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
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