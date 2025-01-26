Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:15

Семин назвал прекрасным дебют Кварацхелии за «ПСЖ»: «Большой мастер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил дебют полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1). Кварацхелия отметился результативной передачей и был заменен на 83-й минуте.

«Хвича играл прекрасно. Думаю, «ПСЖ» — его команда и структура их игры ему подходит. Потому что это комбинационная направленность на то, чтобы отдать во фланг, чтобы там произошел обыгрыш. Это ему хорошо подходит. Вчера он прекрасно организовал гол. Хвича — большой мастер!» — сказал Семин «СЭ».

После этого матча «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 22 очками — на 12-й строчке.

Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Дипломаты из России не посетят годовщину освобождения Освенцима
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кварацхелия прокомментировал дебют за «ПСЖ» против «Реймса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 18 11 4 3 40-21 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 18 8 5 5 29-22 29
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
9
 Тулуза 18 7 4 7 19-19 25
10
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 18 6 4 8 21-27 22
14
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
15
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
16
 Нант 18 3 8 7 21-28 17
17
 Гавр 18 4 1 13 14-37 13
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 22:45
Осер – Сент-Этьен
 1 : 1
25.01 19:00
Монако – Ренн
 3 : 2
25.01 21:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
25.01 23:05
ПСЖ – Реймс
 1 : 1
26.01 17:00
Гавр – Брест
 - : -
26.01 19:15
Ланс – Анже
 - : -
26.01 19:15
Нант – Лион
 - : -
26.01 19:15
Тулуза – Монпелье
 - : -
26.01 22:45
Ницца – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 14 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости