«Сент-Этьен», «Амьен» и «Реймс» вышли в 1/8 финала Кубка Франции.
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Франции.
«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Юра Сюд» (4:1). Матч прерывался из-за поведения фанатов гостей, которые забросали поле дымовыми шашками.
«Реймс» в гостях победил «Таон» (1:0). «Амьен» после ничьей с «Монлери» (3:3) в серии пенальти победил со счетом 4:3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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