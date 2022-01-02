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«Сент-Этьен», «Амьен» и «Реймс» вышли в 1/8 финала Кубка Франции.

22:48
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Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Франции.

«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Юра Сюд» (4:1). Матч прерывался из-за поведения фанатов гостей, которые забросали поле дымовыми шашками.

«Реймс» в гостях победил «Таон» (1:0). «Амьен» после ничьей с «Монлери» (3:3) в серии пенальти победил со счетом 4:3.

Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 20:30. Parc des Sports du Bram (Луан)
Жюра Зюд
1:4
Сент-Этьен
Голы
Над, 7 (0:1), Норден, 13 (0:2), Тиагу, 78 (1:2), Сако, 82 (1:3), Будебуз, 86 (1:4)
Сент-Этьен
Байич Масон Над Колодзейчак Габриэл Силва (Трауко, 83) Юссуф (Гурна-Дуат, 67) Муффек (Аушиш, 57) Будебуз Камара Крассо (Сако, 57) Норден (Диуссе, 84)
Предупреждения
Над 71
Судьи
Дешепи
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 20:30. Stade Robert Sayer (Таон-ле-Вож)
Таон
0:1
Реймс
Голы
Хорнби, 90+3 (0:1)
Реймс
Диуф Мбоу Фас Абдельхамид Локо Сиссоко (Хорнби, 90+3) Кеббаль (Экитике, 60) Думбия (Диаките, 74) Мбюкю Флип Коффи
Предупреждения
Мбоу 21
Удаления
Экитике 67
Судьи
Тюрпен
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 20:30. ()
Монлери
3:3
Амьен

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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