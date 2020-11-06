Юмтити может вернуться из «Барселоны» в «Лион»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может вернуться в «Лион», сообщает Todofichajes.

По информации источника, французский клуб начал переговоры по аренде 26-летнего француза на вторую половину сезона-2020/21. Сообщается, что каталонский клуб хочет продать футболиста, однако готов рассмотреть и варианты с арендой.

В сезоне-2020/21 Юмтити ни разу не появлялся на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Юмтити — воспитанник «Лиона», в 2016 году он перешел из французской команды в «Барселону» за 25 миллионов евро.