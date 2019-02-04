Юлиан Дракслер: "Возможно, поражение "ПСЖ" от "Лиона" - заслуженное"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер считает, что его команда заслуженно проиграла "Лиону" (1:2). Это первое поражение парижан в нынешнем сезоне в чемпионате Франции.

– Это непросто. У нас тоже были моменты, но соперник провел очень хороший первый тайм, оказывал давление, – цитирует AFP Дракслера. – Мы понимали, что "Лион" команда мирового класса. Думаю, что результат может быть заслуженным, но у нас тоже были хорошие возможности. Ничья могла быть более справедливой. "Лион" провел прекрасную игру, создав нам трудности. Но это наше первое поражение в этом сезоне в лиге 1, а впереди много больших матчей.