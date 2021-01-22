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Языджи — лучший игрок декабря в чемпионате Франции

03:06
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Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи признан лучшим игроком чемпионата Франции в декабре. За 24-летнего турка проголосовали 55 процентов участников опроса.

В декабре Языджи сыграл в 5 матчах лиги 1, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Вторым в голосовании стал форвард «Лиона» Тино Кадевере, а третьим — его одноклубник Карл Токо-Экамби. Они набрали 33 и 12 процентов соответственно.

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