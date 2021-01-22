Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи признан лучшим игроком чемпионата Франции в декабре. За 24-летнего турка проголосовали 55 процентов участников опроса.

В декабре Языджи сыграл в 5 матчах лиги 1, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

? Top 3 de ce qu'on a le plus vu en D?cembre :



— les d?corations de no?l

— le salon / la salle ? manger

— les perf de Yucuf Yazici



Bravo au lillois qui remporte le Troph?e UNFP du Joueur du Mois de d?cembre ?#TropheesUNFP pic.twitter.com/hd3rMOB1hg — UNFP (@UNFP) January 21, 2021

Вторым в голосовании стал форвард «Лиона» Тино Кадевере, а третьим — его одноклубник Карл Токо-Экамби. Они набрали 33 и 12 процентов соответственно.