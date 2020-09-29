«Я уважал его авторитет, но...» Тиагу Силва раскритиковал работу Эмери в «ПСЖ»

Защитник «Челси» Тиагу Силва рассказал, что у него были напряженные отношения с Унаи Эмери, когда тот возглавлял «ПСЖ». Бывший главный тренер «Спартака» работал с парижанами с 2016 по 2018 год.

— Мы часто друг с другом не соглашались, — цитирует France Football Тиагу Силву. — Он был командиром. Да, ему за это платят, и я уважал его авторитет, но... В первом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» он оставил меня на лавке, потому что ему нужен был левоногий центральный защитник.

Это было его оправданием. Я впервые рассказываю об этом. Тогда это было трудно переварить. Он оставил также на скамейке Ди Марию, и мы проиграли 1:3. Во втором матче ему больше не нужен был левоногий центральный защитник.

Он поставил меня в стартовый состав! Это то, что игрок не может понять. И это один из многих примеров действий Эмери.