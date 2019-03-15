"Я тебя всегда буду защищать". Неймар поддержал свою бывшую девушку

Нападающий "ПСЖ" Неймар поддержал свою бывшую девушку Бруну Маркезини, которая подверглась нападкам в социальных сетях. Футболист и актриса расстались в прошлом году, а на последнем карнавале в Бразилии Неймар веселился в компании певицы Анитты, после чего Маркезини отписалась от нее в Инстаграме. В ее профиле стали появляться гневные и оскорбительные комментарии от посторонних людей.

– Я не понимаю этого. Я фанат ее как актрисы и как женщины, – написал в своем Твиттере Неймар. – У нас не сложилось по определенным обстоятельствам. Но это не значит, что нужно так поступать. Нужно уважать ее как актрису.

Будь спокойной, Бруна. Люди постоянно говорят чушь об известных людях. У тебя большой талант. Я всегда буду тебя ценить и уважать, всегда буду защищать, потому что знаю, какая ты.