«Я остаюсь». Неймар успокоил фанатов «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар подтвердил, что останется в клубе на сезон-2020/21. Бразилец намерен выиграть Лигу чемпионов с парижским клубом.

— В следующем сезоне я останусь в «ПСЖ»! С амбициями вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его, — цитирует пресс-служба клуба Неймара. — Мне нравится идея сделать все, чтобы мое имя было занесено в историю клуба. Если люди сомневались в том, что «ПСЖ» — великий европейский клуб, то в Лиссабоне эти сомнения умерли. Мы покинули этот город с уверенностью в нашей способности выиграть однажды финал.