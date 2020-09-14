«Я не уважаю тебя! У тебя нет характера!» Неймар ответил защитнику «Марселя»

Форвард «ПСЖ» Неймар ответил на сообщение защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в Twitter, в котором тот доказывал, что не является расистом. Вчера в концовке французского класико произошла потасовка, в которой бразилец ударил испанца. Как потом выяснилось, сделал он это из-за расистских оскорблений.

«Ты не тот человек, который признает свою ошибку, проигрыш — это часть спорта. Сейчас оскорбления и расизм не для нашей жизни, я не согласен. Я не уважаю тебя! У тебя нет характера! Допустим, что ты говоришь, чувак... будь мужчиной! Расист!» — написал Неймар.