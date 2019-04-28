Болельщик "Ренна" Эдуар в интервью L'Equipe рассказал о том, что не ругался с нападающим "ПСЖ" Неймаром после финала Кубка Франции (2:2, 6:5 по пенальти).

Неймар после матча с "Ренном" ударил болельщика. 27-летний бразилец проходил мимо фаната на трибунах, остановился возле него и закрыл камеру на его телефоне, а после нанес удар рукой в подбородок.

– Я не оскорблял его! Только сказал ему, что они плохо играли сегодня – это ведь игра! Когда мимо проходили футболисты "ПСЖ" Верратти, Буффон и другие, то я сказал им: "Вы – плохие! Идите отсюда. Вперед, "Ренн"! – приводит слова Эдуара L'Equipe.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y – Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

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