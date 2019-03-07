Вызванный в молодежку Адуев плохо говорит по-русски

Полузащитник французского "Монпелье" Амир Адуев имеет определенный языковой барьер и плохо говорит по-русски, сообщил в интервью "СЭ" старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

В четверг РФС опубликовал состав молодежной сборной на мартовский сбор в испанской Марбелье. Российская команда сыграет товарищеские матчи со сверстниками из Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта). Впервые в систему сборных вызван Амир Адуев – уроженец Грозного, с детства проживающий во Франции. Ранее полузащитник привлекался в юношескую сборную Франции.

- Лично для меня самый интересный игрок на этом сборе – Амир Адуев. Говорят, это нереально талантливый парень чеченского происхождения, который с детства рос во Франции. Расскажите о нем.

- Еще работая в "Ахмате", я внимательно смотрел за молодыми футболистами, у которых есть потенциал вырасти в сильных футболистов. Когда работал со сборной U-20, хотел вызвать Адуева туда, но возникли сложности со сменой его футбольного гражданства. На сегодня все эти вопросы улажены. Адуев – россиянин, который хорошо проявил себя в юношеской Лиге чемпионов, забивал и отдавал, а сейчас тренируется с основным составом "Монпелье".

- Он вообще говорит по-русски?

- Определенный языковой барьер есть, все-таки он, кажется, с трех лет живет во Франции. По-русски понимает, но общий язык нам еще предстоит найти. Мы вообще хотим с ним познакомиться, узнать поближе. Посмотреть, как он адаптируется в коллективе, как он себя ведет в команде, насколько он впишется в состав. Если Адуев – действительно боевая единица, мы все будем только рады. В данном случае все будет зависеть только от него.

В сентябре молодежная сборная России начнет отбор на чемпионат Европы-2021 года (U-21). В соперниках у россиян команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии (Александр Рогулев)